США начали возвращать импортерам пошлины на 20,6 миллиарда долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Таможенно-пограничная служба США начала возвращать импортерам 20,6 миллиарда долларов ранее уплаченных пошлин после решения суда.
- Средства будут направлены компаниям, которые успешно подали заявки через новый портал CAPE.
- Всего к обработке приняты заявки на возврат пошлин примерно на 85 миллиардов долларов, но свыше 4 тысяч выплат задерживаются из-за отсутствия подключения электронного способа получения выплат у импортеров.
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Таможенно-пограничная служба США начала возвращать импортерам 20,6 миллиарда долларов ранее уплаченных пошлин после решения федерального суда по международной торговле, признавшего их незаконными, следует из декларации, поданной ведомством в суд во вторник.
В документе говорится, что возвраты примерно на 20,6 миллиарда долларов были обработаны, подтверждены и направлены в министерство финансов США для выплат. Средства будут направлены компаниям, которые успешно подали заявки через новый портал CAPE, разработанный погранично-таможенной службой, следует из декларации.
Сообщается, что всего к обработке приняты заявки на возврат пошлин примерно на 85 миллиардов, включая как подтвержденные, так и предварительные требования. При этом часть заявок все еще проходит проверку и окончательный пересчет. Согласно документу, свыше 4 тысяч выплат пока задерживаются, поскольку импортеры не подключили электронный способ получения выплат.
Как отмечает Блумберг, правительство США признало, что ранее завысило объем требований на возврат пошлин, находящихся в обработке. По данным агентства, прежняя оценка в более чем 35,5 миллиарда долларов оказалась завышена примерно на 10 миллиардов из-за ошибки в подсчете.
