Рейтинг@Mail.ru
США начали возвращать импортерам пошлины на 20,6 миллиарда долларов - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 27.05.2026
США начали возвращать импортерам пошлины на 20,6 миллиарда долларов

Таможенная служба США начала возврат импортерам 20,6 миллиарда долларов пошлин

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Таможенно-пограничная служба США начала возвращать импортерам 20,6 миллиарда долларов ранее уплаченных пошлин после решения суда.
  • Средства будут направлены компаниям, которые успешно подали заявки через новый портал CAPE.
  • Всего к обработке приняты заявки на возврат пошлин примерно на 85 миллиардов долларов, но свыше 4 тысяч выплат задерживаются из-за отсутствия подключения электронного способа получения выплат у импортеров.
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Таможенно-пограничная служба США начала возвращать импортерам 20,6 миллиарда долларов ранее уплаченных пошлин после решения федерального суда по международной торговле, признавшего их незаконными, следует из декларации, поданной ведомством в суд во вторник.
В документе говорится, что возвраты примерно на 20,6 миллиарда долларов были обработаны, подтверждены и направлены в министерство финансов США для выплат. Средства будут направлены компаниям, которые успешно подали заявки через новый портал CAPE, разработанный погранично-таможенной службой, следует из декларации.
Сообщается, что всего к обработке приняты заявки на возврат пошлин примерно на 85 миллиардов, включая как подтвержденные, так и предварительные требования. При этом часть заявок все еще проходит проверку и окончательный пересчет. Согласно документу, свыше 4 тысяч выплат пока задерживаются, поскольку импортеры не подключили электронный способ получения выплат.
Как отмечает Блумберг, правительство США признало, что ранее завысило объем требований на возврат пошлин, находящихся в обработке. По данным агентства, прежняя оценка в более чем 35,5 миллиарда долларов оказалась завышена примерно на 10 миллиардов из-за ошибки в подсчете.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В США с 24 февраля перестанут взимать пошлины на некоторые товары
23 февраля, 10:56
 
ЭкономикаСШАВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала