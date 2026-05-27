США начали возвращать импортерам пошлины на 20,6 миллиарда долларов

ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Таможенно-пограничная служба США начала возвращать импортерам 20,6 миллиарда долларов ранее уплаченных пошлин после решения федерального суда по международной торговле, признавшего их незаконными, следует из декларации, поданной ведомством в суд во вторник.

В документе говорится, что возвраты примерно на 20,6 миллиарда долларов были обработаны, подтверждены и направлены в министерство финансов США для выплат. Средства будут направлены компаниям, которые успешно подали заявки через новый портал CAPE, разработанный погранично-таможенной службой, следует из декларации.

Сообщается, что всего к обработке приняты заявки на возврат пошлин примерно на 85 миллиардов, включая как подтвержденные, так и предварительные требования. При этом часть заявок все еще проходит проверку и окончательный пересчет. Согласно документу, свыше 4 тысяч выплат пока задерживаются, поскольку импортеры не подключили электронный способ получения выплат.