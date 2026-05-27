Республиканцы хотят ограничить Пентагон в выводе войск США из Европы

ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Республиканцы в палате представителей США намереваются ввести ограничения на вывод американских войск из Европы, следует из законопроекта, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Комитет предписывает командующему Европейским командованием США представить отчет комитетам Конгресса по обороне не позднее 1 сентября 2026 года о том, приведет ли реорганизация к каким-либо изменениям в расстановке сил в зоне ответственности Европейского командования", - говорится в законопроекте.

Отчет, помимо прочего, должен будет включать информацию о том, приведет ли реорганизация к сокращению числа военных США в регионе до менее 76 тысяч и выводу оборудования общей стоимостью более 500 тысяч долларов.