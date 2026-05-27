14:35 27.05.2026
Республиканцы хотят ограничить Пентагон в выводе войск США из Европы

© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah WoodsАмериканский танк M1 Abrams в Польше
Американский танк M1 Abrams в Польше. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Республиканцы в палате представителей США намереваются ввести ограничения на вывод американских войск из Европы, следует из законопроекта, с которым ознакомилось РИА Новости.
Издание Defense News 13 мая сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих, и соответствующее оборудование. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирается направить в Польшу дополнительные 5 тысяч американских солдат.
"Комитет предписывает командующему Европейским командованием США представить отчет комитетам Конгресса по обороне не позднее 1 сентября 2026 года о том, приведет ли реорганизация к каким-либо изменениям в расстановке сил в зоне ответственности Европейского командования", - говорится в законопроекте.
Отчет, помимо прочего, должен будет включать информацию о том, приведет ли реорганизация к сокращению числа военных США в регионе до менее 76 тысяч и выводу оборудования общей стоимостью более 500 тысяч долларов.
В том случае, если какие-то из изменений противоречат требованиям конгресса, Пентагон будет обязан разъяснить законодателям почему наличие большего количества американских войск в Европе нерационально.
