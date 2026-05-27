"Будут похороны". В США сделали заявление после предупреждения России
11:24 27.05.2026 (обновлено: 16:37 27.05.2026)
"Будут похороны". В США сделали заявление после предупреждения России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отставной офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер предположил, что российские удары по Киеву будут самыми мощными в ответ на атаку на колледж в Старобельске.
  • Риттер заявил, что эти удары будут самыми разрушительными по европейской столице со времен Второй мировой войны.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские удары по Киеву в ответ на атаку на колледж в Старобельске будут самыми мощными, предположил отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер.
"Это будут самые разрушительные удары по европейской столице со времен Второй мировой войны", — заявил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Эксперт также считает, что ответная операция России продемонстрирует странам Европы, что подобное может произойти и у них.
"Европейцы заявили, что не будут покидать Киев. Удачи им. Надеюсь, что им нравятся похороны, поскольку они будут", — сказал Риттер.

Накануне представитель Еврокомиссии Анита Хиппер подчеркнула, что Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне предупреждения МИД России.
В понедельник российское ведомство заявило, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем Вооруженные силы приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
