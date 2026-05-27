Общественники предложили перевести спортивные справки в электронный вид
05:32 27.05.2026
Общественники предложили перевести спортивные справки в электронный вид

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Екатерина Лещинская предложила создать на портале «Госуслуги» цифровой сервис для получения медицинского допуска к участию в спортивных соревнованиях.
  • После прохождения обследования электронная справка о допуске к занятиям спортом будет автоматически сохраняться в личном кабинете пользователя на «Госуслугах», и подтверждать допуск можно будет через QR-код или цифровой идентификатор.
  • Инициатива направлена на сокращение бумажного документооборота, упрощение регистрации на спортивные мероприятия, снижение количества поддельных справок и повышение прозрачности медицинских допусков.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила создать на портале "Госуслуги" цифровой сервис для получения медицинского допуска к участию в спортивных соревнованиях, который позволит подтверждать допуск с помощью QR-кода без бумажной справки.
Соответствующее обращение на имя министра спорта РФ Михаила Дегтярева имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем рассмотреть возможность создания на платформе "Госуслуг" отдельного цифрового сервиса, предусматривающего получение электронной медицинской справки о допуске к занятиям спортом и участию в соревнованиях после прохождения обследования в медицинской организации", - сказано в письме.
Как отмечается в обращении, сейчас для участия в массовых забегах, турнирах и других физкультурных мероприятиях граждане должны предоставлять бумажные медицинские справки, что создает много бюрократических трудностей как для самих участников, так и для организаторов.
Лещинская предлагает, чтобы после прохождения обследования в медицинской организации электронная справка о допуске к занятиям спортом автоматически сохранялась в личном кабинете пользователя на "Госуслугах".
Подтверждать допуск на соревнования, согласно инициативе, можно будет через QR-код или цифровой идентификатор, без бумажного документа.
Также предлагается интегрировать сервис с организаторами спортивных мероприятий, чтобы они могли оперативно проверять действительность медицинского допуска.
По мнению общественников, это сократит бумажный документооборот, упростит регистрацию граждан на спортивные мероприятия, снизит количество поддельных справок и повысит прозрачность медицинских допусков.
