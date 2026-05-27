01:32 27.05.2026
Ученый рассказал, как соя помогает защищать кишечник от инфекций

РИА Новости: употребление сои усиливает выработку защитных антител в кишечнике

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Уборка сои. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Употребление сои может помочь кишечнику лучше сопротивляться инфекциям, усиливая выработку защитных антител иммуноглобулина IgA.
  • Исследование на мышах показало, что соевый рацион стимулирует рост бактерий, запускающих синтез антител IgA, повышающих устойчивость организма к сальмонелле.
  • Профессор Университета Кэйо Кодзи Хасэ подчеркнул необходимость проверки действия сои на человеке и отметил, что эффективность такого рациона зависит от исходного состояния микробиоты.
ТОКИО, 27 мая - РИА Новости. Употребление сои может помочь кишечнику лучше сопротивляться с инфекциями, усиливая выработку защитных антител, рассказал РИА Новости профессор Университета Кэйо Кодзи Хасэ.
"Самым важным, думаю, является то, что соя обладает действием, усиливающим секрецию антител иммуноглобулина IgA. Он играет очень важную роль, в том числе в защите кишечника от инфекций и поддержании баланса кишечных бактерий", - отметил он.
Исследование Хасэ и его коллег на мышах показало, что соевый рацион стимулирует рост бактерий Limosilactobacillus reuteri и Muribaculum intestinale. Именно они запускают синтез антител IgA, которые повышают устойчивость организма к сальмонелле - возбудителю острого кишечного заболевания.
Профессор подчеркнул, что важно проверить действие сои на человеке. При этом эффективность такого рациона зависит от исходного состояния микробиоты: у людей с дефицитом нужных для расщепления сои бактерий эффект будет слабее.
"В целом для поддержания состояния кишечных бактерий важны регулярный образ жизни, умеренная физическая активность и употребление разнообразных продуктов. Возможно, на этом фоне употребление сои будет полезным", — добавил он.
По мнению профессора, перспективным направлением может стать создание биодобавок, сочетающих сою с расщепляющими ее бактериями. В будущем авторы исследования планируют проверить, защищают ли появляющиеся в кишечнике IgA-продуцирующие клетки другие слизистые оболочки организма.
