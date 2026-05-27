КНР увеличила экспорт смартфонов в Россию до максимума за 1,5 года

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Китай в апреле этого года нарастил поставки смартфонов в Россию до максимума с конца 2024 года, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.

Всего за первые четыре месяца этого года Россия импортировала смартфонов из Поднебесной на 651,4 миллиона долларов - на 13,3% больше аналогичного периода в прошлом году.