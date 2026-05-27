КНР увеличила экспорт смартфонов в Россию до максимума за 1,5 года
04:35 27.05.2026
КНР увеличила экспорт смартфонов в Россию до максимума за 1,5 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай в апреле этого года нарастил поставки смартфонов в Россию до максимума с конца 2024 года.
  • Стоимость экспорта смартфонов из КНР в РФ в апреле составила 211,1 миллиона долларов, что на 26% больше, чем в предыдущем месяце.
  • За первые четыре месяца этого года Россия импортировала смартфонов из Китая на 651,4 миллиона долларов, что на 13,3% больше аналогичного периода прошлого года.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Китай в апреле этого года нарастил поставки смартфонов в Россию до максимума с конца 2024 года, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.
Стоимость экспорта этих гаджетов из КНР в РФ в апреле составила 211,1 миллиона долларов - максимум с ноября 2024 года, когда в Россию прибыло смартфонов из Китая на 275,6 тысячи долларов. За месяц поставки выросли на 26%, а в годовом выражении - в 1,7 раза.
Всего за первые четыре месяца этого года Россия импортировала смартфонов из Поднебесной на 651,4 миллиона долларов - на 13,3% больше аналогичного периода в прошлом году.
По итогам месяца среди главных покупателей умных телефонов у Китая РФ заняла девятое место. В марте она была 11-й, а год назад - 16-й. В пятерку вошли Япония (829,9 миллиона долларов), США (747,3 миллиона), Нидерланды (367,2 миллиона), ОАЭ (351,3 миллиона) и Великобритания (288,3 миллиона).
