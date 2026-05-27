СК получил данные о разработке Украиной биооружия при поддержке США

ОДИНЦОВО (Московская обл.), 27 мая — РИА Новости. У Следственного комитета есть сведения о финансировании Вашингтоном разработки биологического оружия на Украине, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Расследование по статье "Разработка, производство, накопление оружия массового поражения" ведется с 2022 года, уточнила Петренко. По ее словам, речь идет об использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, туляремии, относящихся к потенциальным биологическим поражающим агентам.