ОДИНЦОВО (Московская обл.), 27 мая — РИА Новости. У Следственного комитета есть сведения о финансировании Вашингтоном разработки биологического оружия на Украине, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"В ходе расследования уголовного дела <…> нами получены данные о финансировании Министерством обороны США с участием сотрудников Минздрава Украины разработки биологического оружия массового поражения", — сказала она на полях Международного форума по безопасности.
Расследование по статье "Разработка, производство, накопление оружия массового поражения" ведется с 2022 года, уточнила Петренко. По ее словам, речь идет об использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, туляремии, относящихся к потенциальным биологическим поражающим агентам.
Россия не раз заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки лабораторий на Украине в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. По данным Минобороны, после начала СВО оттуда вывезли все необходимое для продолжения американской программы.
Во время президентства Джо Байдена американские власти отрицали, что на украинской территории есть контролируемые ими химические и биологические лаборатории. Но в середине мая директор Нацразведки Тулси Габбард заявила, что представители администрации Байдена лгали по этому поводу и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.