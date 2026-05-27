СК рассказал, как вербуют наемников в ВСУ за границей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СК РФ получил сведения о том, что наемников в ВСУ вербуют через дипломатические представительства Украины за границей.
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 27 мая - РИА Новости. СК РФ получил сведения о том, что наемников в ВСУ вербуют через дипломатические представительства Украины за границей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Не минует участь предстать перед судом и наемникам, которые принимают активное участие, принимали в атаке на Курскую область и проявили к русскому населению особую жестокость и безжалостность. Нами получены сведения, что их вербовка осуществляется через дипломатические представительства Украины за границей", - сказала она на полях Международного форума по безопасности.
Петренко добавила, что на основании собранных доказательств в отношении 1086 наемников следователями ведомства вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, 955 - объявлены в международный розыск, осужден 221 иностранный наемник.
Международный форум по безопасности проходит под эгидой Совета безопасности РФ с 26 по 29 мая в Московской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18