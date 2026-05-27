Врач назвал причины высокой заболеваемости сифилисом в Европе
00:37 27.05.2026
Врач назвал причины высокой заболеваемости сифилисом в Европе

Шамарин: неконтролируемая миграция является причиной всплеска сифилиса в Европе

Прием у врача. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Культурная деградация, несоблюдение базовых требований гигиены и неконтролируемая иммиграция повлекли всплеск заболеваемости сифилисом и гонореей в европейских странах, выразил мнение в беседе с РИА Новости эксперт в сфере международного здравоохранения и врач с многолетним опытом работы за границей Александр Шамарин.
Согласно опубликованному 21 мая отчету Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в Европе в 2024 году были зафиксированы рекордные более чем за десятилетие показатели заболеваемости половыми инфекциями, включая сифилис и гонорею.
"Снижение культуры населения, несоблюдение базовых правил гигиены и неконтролируемая иммиграция", - перечислил собеседник агентства причины распространения заболеваний, передающихся половым путем, в Европе.
Шамарин объяснил, что пренебрежение средствами контрацепции, нормализация проституции и культуры "свободной любви" создают условия для усугубления санитарно-эпидемиологической обстановки в Европе.
