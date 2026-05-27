Шохин оценил влияние крепкого рубля на доходы бюджета

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Укрепление курса рубля к доллару на один рубль обходится российскому бюджету в 100 миллиардов рублей в месяц, поэтому важно обеспечить предсказуемость валютного курса, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Спрос на валюту, в силу ограничения импорта и слабой инвестиционной активности, пониженный. А рубль укрепляется. Поэтому многие коллеги предлагают установить валютный коридор и держать его пусть не совсем рыночным способом, но чтобы предсказуемость была. Иначе как Минфину планировать бюджет? Ведь доходы бюджета зависят в том числе от экспорта", - заявил он.