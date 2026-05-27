Шохин оценил влияние крепкого рубля на доходы бюджета
08:26 27.05.2026 (обновлено: 08:32 27.05.2026)
Шохин: укрепление рубля обходится бюджету в 100 миллиардов рублей в месяц

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Укрепление курса рубля к доллару на один рубль обходится российскому бюджету в 100 миллиардов рублей в месяц.
  • Рубль с начала текущего года демонстрировал тренд на укрепление, его курс сложился выше прогноза, заложенного в основу закона о бюджете на текущий год.
  • Глава РСПП Александр Шохин считает, что валютный курс в России не является рыночным в полной мере из-за ограниченности валютных торгов и предлагает установить валютный коридор для предсказуемости.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Укрепление курса рубля к доллару на один рубль обходится российскому бюджету в 100 миллиардов рублей в месяц, поэтому важно обеспечить предсказуемость валютного курса, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Рубль с начала текущего года демонстрировал тренд на укрепление и его курс в итоге сложился выше прогноза, заложенного в основу закона о бюджете на текущий год. Эксперты связывали укрепление рубля с высокой ключевой ставкой ЦБ, ростом цен на нефть, приостановкой покупок валюты со стороны Минфина, а также ростом доходов экспортеров.
"Один рубль укрепления – это означает более 100 миллиардов рублей потерь доходов бюджета", - сказал Шохин.
По мнению главы РСПП, валютный курс в России в нынешних условиях не является рыночным в полной мере из-за ограниченности валютных торгов.
"Спрос на валюту, в силу ограничения импорта и слабой инвестиционной активности, пониженный. А рубль укрепляется. Поэтому многие коллеги предлагают установить валютный коридор и держать его пусть не совсем рыночным способом, но чтобы предсказуемость была. Иначе как Минфину планировать бюджет? Ведь доходы бюджета зависят в том числе от экспорта", - заявил он.
ЭкономикаРоссияАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателейМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
