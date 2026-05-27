Shaman открыл концерт в Пушкино с тайной папкой в руках

Краткий пересказ от РИА ИИ Ярослав Дронов открыл свой концерт в Пушкино с тайной папкой в руках.

Он представляет свою программу "30 лет на сцене".

Артист открыл свой сольный концерт песней "Я красиво живу".

ПУШКИНО, 27 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) открыл свой концерт в Пушкино с той самой тайной папкой в руках, передает корреспондент РИА Новости.

Артист открыл свой сольный концерт песней "Я красиво живу", во время исполнения которой прошел по зрительному залу с тайной папкой в руках. Shaman поднялся на сцену и показал папку зрителям, после чего положил ее в черный кейс.

В понедельник Shaman опубликовал первое видео, снятое у здания посольства США Москве , с тайной папкой в руках и заявил, что "скоро прольет свет правды". На следующий день артист показал кадры, снятые у скульптурной композиции "Дети - жертвы пороков взрослых" на Болотной набережной в Москве, где сделал неожиданное заявление о том, что недоброжелатели уговаривают не публиковать информацию из тайной папки и предлагают выкупить ее.