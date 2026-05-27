ВСУ потеряли свыше 165 военных в зоне действий "Севера" за сутки
12:17 27.05.2026 (обновлено: 12:25 27.05.2026)
ВСУ потеряли свыше 165 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли свыше 165 военных и 10 авто в зоне действий "Севера" за сутки

  • ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий группировки войск "Север".
  • Бойцы нанесли поражение формированиям противника в Харьковской и Сумской областях.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Противник потерял свыше 165 военнослужащих, 10 автомобилей, 105-мм гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежное и Старица Харьковской области.
В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанское, Краснополье и Катериновка, добавляется в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРубежноеСШАХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
