Рейтинг@Mail.ru
Договоренностей о новых контактах Путина и Трампа сейчас нет, заявил Рябков - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 27.05.2026 (обновлено: 12:08 27.05.2026)
Договоренностей о новых контактах Путина и Трампа сейчас нет, заявил Рябков

Рябков: кокретных договоренностей о новых контактах Путина и Трампа сейчас нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что договоренностей о новых контактах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет.
  • По его словам, нет понимания, когда контакт между лидерами может состояться, хотя при необходимости организация их разговоров может быть осуществлена оперативно.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Договорённостей о новых контактах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Конкретных договоренностей нет. Обращаю ваше внимание на то, что, когда лидеры чувствуют в этом необходимость, организация их разговоров, их контактов может быть осуществлена максимально оперативно. Но на сегодня нет понимания, когда такой контакт может состояться", - сказал Рябков журналистам в Госдуме.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Рубио заявил, что Лавров передал послание Трампу от Путина
26 мая, 09:28
 
Дональд ТрампВладимир ПутинСергей РябковГосдума РФРоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала