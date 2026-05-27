Договоренностей о новых контактах Путина и Трампа сейчас нет, заявил Рябков

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Договорённостей о новых контактах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Конкретных договоренностей нет. Обращаю ваше внимание на то, что, когда лидеры чувствуют в этом необходимость, организация их разговоров, их контактов может быть осуществлена максимально оперативно. Но на сегодня нет понимания, когда такой контакт может состояться", - сказал Рябков журналистам в Госдуме.