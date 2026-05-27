Рябков назвал рамки пониманий, достигнутых на Аляске, безальтернативными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рамки договоренностей, достигнутых на саммите Россия — США на Аляске, безальтернативны и их пора наполнять конкретикой, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
- Он подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты, но Москва не отрицает дипломатический путь и готова к работе.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Рамки договоренностей, достигнутых на саммите РФ-США на Аляске, безальтернативны, настала пора наполнять их конкретикой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"СВО продолжается, цели будут достигнуты, но при этом мы не отрицаем дипломатические путь и готовы, открыты к работе в этом направлении, если на той стороне поймут, что рамки Анкориджа безальтернативны и настал момент, когда их надо наполнять конкретикой", - сказал Рябков журналистам.
И дым Анкориджа нам сладок и приятен
14 мая, 08:00