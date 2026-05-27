Россия не даст продолжить вакханалию вокруг удара ВСУ по ЛНР, заявил Рябков

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы не дать продолжить вакханалию антироссийский инсинуаций вокруг удара ВСУ по колледжу в Старобельске, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Российская Федерация, МИД как ведомство, отвечающее за проведение президентской внешней политики, сделает все от нас зависящее для того, чтобы не дать это дело отправить в архив и продолжить вакханалию антироссийских инсинуаций, которая не идет на спад", - сказал Рябков журналистам.