Россия не даст продолжить вакханалию вокруг удара ВСУ по ЛНР, заявил Рябков - РИА Новости, 27.05.2026
11:42 27.05.2026 (обновлено: 11:51 27.05.2026)
Россия не даст продолжить вакханалию вокруг удара ВСУ по ЛНР, заявил Рябков

Рябков: Россия не даст продолжить вакханалию вокруг удара ВСУ по Старобельску

Сергей Рябков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия сделает все возможное, чтобы не допустить продолжения антироссийских инсинуаций вокруг удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
  • По его словам, МИД не позволит отправить это дело в архив.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы не дать продолжить вакханалию антироссийский инсинуаций вокруг удара ВСУ по колледжу в Старобельске, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Российская Федерация, МИД как ведомство, отвечающее за проведение президентской внешней политики, сделает все от нас зависящее для того, чтобы не дать это дело отправить в архив и продолжить вакханалию антироссийских инсинуаций, которая не идет на спад", - сказал Рябков журналистам.
РоссияЛуганская Народная РеспубликаУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеСергей Рябков
 
 
