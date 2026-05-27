Рубио заявил о развитии отношений с Арменией после долгого застоя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубио заявил о развитии отношений между США и Арменией после длительного застоя.
- На этом направлении у нас все идет хорошо, считает госсекретарь.
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о развитии отношений между Соединенными Штатами и Арменией после длительного застоя.
Ранее Рубио совершил визит в Ереван, где подписал вместе главой МИД Армении Араратом Мирзояном рамочный меморандум об обеспечении поставок критически важных и редкоземельных минералов.
«
"Мы наблюдаем зарождение замечательных новых отношений с Арменией, которые очень долго простаивали. Так что и на этом направлении у нас все идет хорошо", - сказал Рубио в ходе заседания правительства в Белом доме.
В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что посольство РФ в Ереване официально передало армянской стороне письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева в адрес министерства территориального управления и инфраструктур Армении о возможности денонсации соглашения от 2 декабря 2013 года по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Армении в Евросоюз.