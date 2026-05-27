Рейтинг@Mail.ru
Рубио заявил о развитии отношений с Арменией после долгого застоя - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 27.05.2026
Рубио заявил о развитии отношений с Арменией после долгого застоя

Рубио заявил о зарождении новых отношений США и Армении после длительного застоя

© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио заявил о развитии отношений между США и Арменией после длительного застоя.
  • На этом направлении у нас все идет хорошо, считает госсекретарь.
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о развитии отношений между Соединенными Штатами и Арменией после длительного застоя.
Ранее Рубио совершил визит в Ереван, где подписал вместе главой МИД Армении Араратом Мирзояном рамочный меморандум об обеспечении поставок критически важных и редкоземельных минералов.
«
"Мы наблюдаем зарождение замечательных новых отношений с Арменией, которые очень долго простаивали. Так что и на этом направлении у нас все идет хорошо", - сказал Рубио в ходе заседания правительства в Белом доме.
В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что посольство РФ в Ереване официально передало армянской стороне письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева в адрес министерства территориального управления и инфраструктур Армении о возможности денонсации соглашения от 2 декабря 2013 года по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Армении в Евросоюз.
Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Программа визита Рубио в Армению ограничилась посещением аэропорта
26 мая, 18:00
 
В миреАрменияРоссияЕреванМарко РубиоАрарат МирзоянМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала