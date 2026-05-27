"Ростех" рассказал о применении роботов "Импульс" в зоне СВО

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Универсальные наземные роботы "Импульс" применяются в зоне спецоперации и подтвердили свою эффективность в боях, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
"Универсальные наземные робототехнические комплексы (НТРК) "Импульс", созданные при участии Госкорпорации "Ростех", подтвердили свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В настоящее время для выполнения специальных и боевых задач применяются несколько модификаций изделий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на передовой используются роботы огневой поддержки "Импульс БМ-А", на которых устанавливаются специальные модули с автоматическими гранатометами АГС-30 или АГС-17, а также роботы-логисты "Импульс-М".