Россия следит за ситуацией с энергообеспечением ПМР, заявили в МИД - РИА Новости, 27.05.2026
07:07 27.05.2026
Россия следит за ситуацией с энергообеспечением ПМР, заявили в МИД

© РИА Новости / Максим Блинов — Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона внимательно следит за ситуацией с энергообеспечением Приднестровья.
  • Бесперебойное снабжение региона природным газом является приоритетом для России.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российская сторона внимательно следит за ситуацией с энергообеспечением Приднестровья, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Мы внимательно следим за ситуацией с энергообеспечением Приднестровья", - сказал он. По словам дипломата, бесперебойное снабжение региона природным газом, чтобы в домах проживающих там российских граждан и приднестровцев были свет и тепло, а предприятия работали, является приоритетом.
"По мере изменения обстоятельств и возникновения проблем наши профильные ведомства рассматривают различные варианты их урегулирования", - подчеркнул Полищук.
Кишинев уже давно обвиняет Москву во всем плохом, заявили в МИД
Вчера, 05:03
 
РоссияАлексей ПолищукСНГ
 
 
