Россия следит за ситуацией с энергообеспечением ПМР, заявили в МИД

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российская сторона внимательно следит за ситуацией с энергообеспечением Приднестровья, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Мы внимательно следим за ситуацией с энергообеспечением Приднестровья", - сказал он. По словам дипломата, бесперебойное снабжение региона природным газом, чтобы в домах проживающих там российских граждан и приднестровцев были свет и тепло, а предприятия работали, является приоритетом.
"По мере изменения обстоятельств и возникновения проблем наши профильные ведомства рассматривают различные варианты их урегулирования", - подчеркнул Полищук.