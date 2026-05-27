Стубб уверен, что Россия не направляет украинские дроны в Финляндию

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб на фоне инцидентов с залетающими в страну дронами ВСУ заявил, что не верит, что Россия якобы могла перенаправлять в Финляндию украинские беспилотники.
"Начнем с того, что президент и главнокомандующий больше прислушивается к силам обороны, ВВС и разведке, чем к (газете - ред.) Telegraph. И исходя из этого, я не считаю правдоподобной мысль о том, что Россия в настоящее время намеренно направляет беспилотники в сторону Финляндии", - сказал Стубб, комментируя статью Telegraph о том, что Россия якобы с помощью помех GPS перенаправляла украинские дроны в страны НАТО. Его слова приводит издание Helsingin Sanomat.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.