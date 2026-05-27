12:03 27.05.2026 (обновлено: 12:24 27.05.2026)
Россия говорила США о готовности вывезти уран из Ирана, заявил Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия заявляла США о своей готовности вывезти высокообогащенный уран из Ирана.
  • Позиции России и Ирана по иранской теме хорошо известны в Вашингтоне.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия неоднократно говорила США о своей готовности вывезти высокообогащенный уран из Ирана, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы американцам неоднократно говорили об этом. Те или иные аспекты иранской темы на разных отрезках находятся на переднем плане. Позиции и наша, и иранская в Вашингтоне очень хорошо известны", - сказал Рябков.
"Но мы никому ничего не навязываем", - добавил замминистра.
