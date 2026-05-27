Росатом работает над продлением контракта по Мецаморской АЭС до 2036 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Росатом» работает над продлением контракта на обслуживание энергоблока на «Мецаморской АЭС» в Армении.
- Планируется продление работы энергоблока до 2036 года.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Росатом" работает над продлением контракта на обслуживание энергоблока на "Мецаморской АЭС" в Армении до 2036 года, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"В соответствии с нашим контрактом с армянским заказчиком осуществляем работу по продлению работы энергоблока. Эти работы завершены на горизонте до 2031 года, идет оформление документов. Но и у нас, в принципе, не вызывает сомнений, мы понимаем дальнейшую работу, связанную с продлением до 2036 года", - сказал он "Известиям".
В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.