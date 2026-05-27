Рейтинг@Mail.ru
Росатом готов покупать излишки энергии с Мецаморской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 27.05.2026 (обновлено: 19:00 27.05.2026)
Росатом готов покупать излишки энергии с Мецаморской АЭС, заявил Лихачев

Лихачев: Росатом готов покупать излишки электроэнергии с Мецаморской АЭС

© Sputnik / Aram NersesyanМецаморская АЭС
Мецаморская АЭС - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© Sputnik / Aram Nersesyan
Мецаморская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Росатом" готов покупать излишки электроэнергии с Мецаморской АЭС в Армении.
  • Компания планирует экспортировать купленную электроэнергию в соседние страны.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Росатом" готов покупать и экспортировать излишки электроэнергии с "Мецаморской АЭС" в Армении, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы готовы часть электроэнергии в случае излишков покупать и экспортировать в соседние страны, активно принять участие в бизнесе, в эксплуатации атомного энергоблока", - сказал он "Известиям".
В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
Энергодар - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
"Росатом" не бросит Энергодар, заявил Лихачев
26 мая, 15:37
 
ЭкономикаАрменияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевАрмянская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала