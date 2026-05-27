Росатом готов покупать излишки энергии с Мецаморской АЭС, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Росатом" готов покупать излишки электроэнергии с Мецаморской АЭС в Армении.
- Компания планирует экспортировать купленную электроэнергию в соседние страны.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Росатом" готов покупать и экспортировать излишки электроэнергии с "Мецаморской АЭС" в Армении, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы готовы часть электроэнергии в случае излишков покупать и экспортировать в соседние страны, активно принять участие в бизнесе, в эксплуатации атомного энергоблока", - сказал он "Известиям".
В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
"Росатом" не бросит Энергодар, заявил Лихачев
26 мая, 15:37