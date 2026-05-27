Стартовал прием заявок на рейтинг для менеджеров по контролю за исполнением

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Московская биржа и Ассоциация менеджеров начинают прием заявок на участие в рейтинге лучших комплаенс-менеджеров (специалист, который обеспечивает соответствие деятельности организации требованиям законодательства, внутренним стандартам, этическим нормам и регуляторным требованиям) в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, сообщает пресс-служба ассоциации.

Рейтинг призван отметить профессионалов, играющих ключевую роль в управлении рисками инсайдерской торговли и манипулирования рынком, а также в развитии культуры прозрачности и ответственного корпоративного управления. В рамках проекта также планируется проведение исследования лучших практик таких менеджмента в контексте требований 224-ФЗ.

Методология проекта основана на принципе "лучшие выбирают лучших" и базируется на многолетнем опыте рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", который Ассоциация менеджеров реализует более 25 лет. В ходе экспертного онлайн-голосования кандидаты оценивают успехи коллег на основе информации, представленной в анкетах участников. В рейтинге оцениваются опыт, достижения, уровень развития корпоративной и публичной комплаенс-культуры, а также вклад в развитие механизмов противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Голосование проводится вне зависимости от отраслевой принадлежности участников. Финальное решение о лауреатах рейтинга принимает профессиональное сообщество.

"Современные комплаенс-практики и ответственная работа комплаенс-офицеров — ключевое условие эффективного применения обновленного регулирования по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и формирования культуры доверия на финансовом рынке. Запуская рейтинг, мы хотим подчеркнуть значение ежедневной работы специалистов по комплаенсу, создать для них площадку обмена опытом и показать, как практические решения помогают снижать риски и защищать инвесторов", - рассказала старший управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Московской биржи Ирина Грекова, ее слова приводятся на сайте биржи.

Она добавила, что задача рейтинга — поддержать профессиональное сообщество методологией и сервисами, чтобы участники рынка могли выстраивать прозрачные и надежные системы управления рисками, основанные на доверии и соблюдении требований законодательства.

"Развитие комплаенс-функции становится одним из ключевых факторов устойчивости современного бизнеса и доверия к финансовому рынку. Сегодня комплаенс-менеджеры отвечают не только за соблюдение регуляторных требований, но и за формирование внутри компаний системы корпоративной этики, прозрачности и управления рисками", - отметил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

Он добавил, что для рынка особенно важно формировать профессиональные ориентиры, выявлять наиболее эффективные практики и создавать площадки для обмена опытом. Данный рейтинг призван стать именно таким инструментом — способствовать развитию профессионального сообщества и дальнейшему повышению стандартов комплаенс-практики в России.

Отбор лауреатов рейтинга пройдет в несколько этапов: прием заявок, экспертное онлайн-голосование, расчет интегральной оценки и публикация результатов. Итоги рейтинга будут размещены на ресурсах Московской биржи и Ассоциации менеджеров. Прием заявок на участие в рейтинге продлится до 15 июня 2026 года включительно.