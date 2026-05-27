Власти Шотландии поддержали призыв к проведению референдума о независимости

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Парламент Шотландии поддержал призыв местных властей к проведению референдума о независимости от Великобритании, сообщило шотландское правительство.

"Парламент Шотландии проголосовал в поддержку призывов к проведению референдума о независимости Шотландии", - говорится в сообщении правительства региона в соцсети Х.