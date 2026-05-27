СМИ: экс-генпрокурору США Бонди диагностировали рак после ухода с поста

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Отправленной в отставку генпрокурору США Пэм Бонди вскоре после ее ухода с должности диагностировали рак щитовидной железы, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля отправил Бонди в отставку, объяснив это ее переходом на работу в частный сектор.
"Вскоре после ухода из министерства юстиции у Бонди диагностировали рак щитовидной железы", - говорится в сообщении портала.
По данными портала, она прошла лечение и сейчас восстанавливается.
