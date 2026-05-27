18:52 27.05.2026 (обновлено: 20:13 27.05.2026)
Лихачев заявил, что Путину доложили по ситуации вокруг АЭС "Бушер"

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путину доложили о ситуации вокруг АЭС "Бушер" в Иране.
  • Первый блок АЭС "Бушер" продолжает работу и вносит значимый вклад в экономику Ирана.
АСТАНА, 27 мая - РИА Новости. По ситуации вокруг АЭС "Бушер" в Иране доложено президенту РФ Владимиру Путину, он подтвердил правильность решений "Росатома" относительно безопасности сотрудников, заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Ситуация доложена главе государства. Он подтвердил правильность наших действий - в первую очередь, исходя из безопасности защиты наших людей", - сказал Лихачев.
Он уточнил, что "Росатом" вывез из Ирана 713 сотрудников.
"Двадцать человек остались на площадке. Это серьезные руководители, которые обеспечивают сохранность и работоспособность оборудования, осуществляют взаимодействие с нашими партнерами иранскими и делают все, чтобы иранский персонал продвигал станцию вперед, независимо от демобилизации нашего основного строительного состава", - сказал глава "Росатома". Он подчеркнул, что сотрудники компании готовы выехать в Иран буквально сразу же после решения вопроса, связанного с военным конфликтом.
По словам Лихачева, с точки зрения технологических вопросов станция идет вперед, изготавливаются реакторы и парогенераторы для второго, третьего корпусов, происходят необходимые закупки оборудования.
Лихачев также отметил мужество иранского персонала. Первый блок продолжает свою работу и вносит значимый вклад в экономику Ирана, под каким бы давлением она ни находилась.
В миреИранРоссияАлексей ЛихачевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭС
 
 
