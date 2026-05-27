14:31 27.05.2026 (обновлено: 20:59 27.05.2026)
Бывший премьер-министр Британии сделал внезапное заявление о Путине

Блэр не верит, что Путин нападет в Европу по окончании конфликта на Украине

© AP Photo / Richard Drew
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-премьер-министр Британии Тони Блэр заявил, что не верит в возможность нападения России на страны Европы после завершения украинского конфликта.
  • Блэр согласился с необходимостью готовиться к войне с Россией и отметил, что в случае гипотетического конфликта Лондон не сможет обойтись без помощи США.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россия не станет нападать на страны Европы после завершения украинского конфликта, заявил экс-премьер-министр Британии Тони Блэр в интервью The Times.
"Я не верю, что президент Путин по окончании конфликта на Украине попытается вторгнуться в Европу. Лично я не верю", — сказал он.
Тем не менее Блэр согласился с заявлениями правительства Британии о необходимости готовиться к войне с Россией в будущем. Также он отметил, что в случае гипотетического конфликта с Москвой Лондон не сможет обойтись без помощи США.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
