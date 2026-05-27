Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-премьер-министр Британии Тони Блэр заявил, что не верит в возможность нападения России на страны Европы после завершения украинского конфликта.
- Блэр согласился с необходимостью готовиться к войне с Россией и отметил, что в случае гипотетического конфликта Лондон не сможет обойтись без помощи США.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россия не станет нападать на страны Европы после завершения украинского конфликта, заявил экс-премьер-министр Британии Тони Блэр в интервью The Times.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
