Путин оценил работу по сокращению опасных выбросов в воздух

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал очень чувствительной для людей темой работу по сокращению опасных выбросов в воздух в российских промышленных центрах, которая идет в рамках федерального проекта "Чистый воздух".

Патрушев упомянул, что изначально работа велась в 12 промышленных центрах, опасные выбросы там за счет предпринятых мер сократились более чем на 20%.

"На втором этапе, Вы абсолютно правильно отметили, охват расширен еще на 29 городов. Но для этого будем переводить частный сектор на более экологичные виды отопления, а загрязняющие производства будут оснащаться современными системами очистки и автоматического контроля выбросов. То есть эта работа тоже нами ведется", - сообщил вице-премьер.