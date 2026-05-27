Путин оценил работу по сокращению опасных выбросов в воздух

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назвал работу по сокращению опасных выбросов в воздух в рамках проекта «Чистый воздух» очень чувствительной для людей темой.
- Опасные выбросы в 12 промышленных центрах сократились более чем на 20% благодаря предпринятым мерам.
- На втором этапе проекта «Чистый воздух» планируется расширить охват еще на 29 городов и перевести частный сектор на более экологичные виды отопления, а также оснастить загрязняющие производства современными системами очистки и автоматического контроля выбросов.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал очень чувствительной для людей темой работу по сокращению опасных выбросов в воздух в российских промышленных центрах, которая идет в рамках федерального проекта "Чистый воздух".
Глава государства в среду провел рабочую встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым. Он доложил президенту о положении дел в агропроме, о ходе посевной кампании и ситуации в животноводстве, а также о реализации проекта "Чистая вода" и создании зеленых поясов вокруг крупных городских агломераций.
"И другая очень чувствительная для людей тема – это "Чистый воздух". Эти 12 городов, да? Потом еще 29 городов, в которых мы планируем и проводим определенные мероприятия по вопросу, который называется "Чистый воздух", - отметил Путин.
Он попросил зампреда правительства рассказать о результатах реализации этого федерального проекта.
Патрушев упомянул, что изначально работа велась в 12 промышленных центрах, опасные выбросы там за счет предпринятых мер сократились более чем на 20%.
"На втором этапе, Вы абсолютно правильно отметили, охват расширен еще на 29 городов. Но для этого будем переводить частный сектор на более экологичные виды отопления, а загрязняющие производства будут оснащаться современными системами очистки и автоматического контроля выбросов. То есть эта работа тоже нами ведется", - сообщил вице-премьер.
