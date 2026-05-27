МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил работу Российской ассоциации эндокринологов в продвижении международной исследовательской кооперации, обмене опытом в области диагностики и лечения заболеваний эндокринной системы.

Наталья Мокрышева. Глава государства направил приветствие участникам, организаторам и гостям Национального конгресса эндокринологов с международным участием "Персонализированная медицина в эндокринологии: от фундаментальной науки до практического здравоохранения". Обращение президента в рамках конгресса зачитала директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России

"Российская ассоциация эндокринологов ведет многогранную и крайне востребованную работу по продвижению международной исследовательской кооперации, обмену передовым опытом в области диагностики и лечения заболеваний эндокринной системы, от орфанных до наиболее распространенных, а также по подготовке кадров с учетом самых актуальных требований и методик", - заявил Путин в обращении.

По его словам, огромная роль в этой деятельности принадлежит проводимым ассоциацией конгрессам, они имеют важнейшее значение для развития здравоохранения и укрепления здоровья людей.

Эти мероприятия прочно вошли в число ключевых событий в профессиональном календаре, стали авторитетной экспертной площадкой с широким представительством, отметил президент. На этой площадке обсуждаются предметные, сущностные вопросы, которые определяют пути дальнейшего развития отечественной эндокринологической службы и целого ряда смежных направлений, добавил он.