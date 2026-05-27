Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил работу российской ассоциации эндокринологов - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 27.05.2026
Путин отметил работу российской ассоциации эндокринологов

Путин: ассоциация эндокринологов ведет многогранную работу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин отметил работу Российской ассоциации эндокринологов в продвижении международной исследовательской кооперации и обмене опытом в области диагностики и лечения заболеваний эндокринной системы.
  • Путин подчеркнул важность конгрессов, проводимых ассоциацией, для развития здравоохранения и укрепления здоровья людей.
  • Президент выразил уверенность в том, что текущий конгресс будет способствовать укреплению междисциплинарного сотрудничества и международного взаимодействия.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил работу Российской ассоциации эндокринологов в продвижении международной исследовательской кооперации, обмене опытом в области диагностики и лечения заболеваний эндокринной системы.
Глава государства направил приветствие участникам, организаторам и гостям Национального конгресса эндокринологов с международным участием "Персонализированная медицина в эндокринологии: от фундаментальной науки до практического здравоохранения". Обращение президента в рамках конгресса зачитала директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Гражданская медицина никогда не отказывает в помощи, заявил Путин
22 мая, 18:47
"Российская ассоциация эндокринологов ведет многогранную и крайне востребованную работу по продвижению международной исследовательской кооперации, обмену передовым опытом в области диагностики и лечения заболеваний эндокринной системы, от орфанных до наиболее распространенных, а также по подготовке кадров с учетом самых актуальных требований и методик", - заявил Путин в обращении.
По его словам, огромная роль в этой деятельности принадлежит проводимым ассоциацией конгрессам, они имеют важнейшее значение для развития здравоохранения и укрепления здоровья людей.
Эти мероприятия прочно вошли в число ключевых событий в профессиональном календаре, стали авторитетной экспертной площадкой с широким представительством, отметил президент. На этой площадке обсуждаются предметные, сущностные вопросы, которые определяют пути дальнейшего развития отечественной эндокринологической службы и целого ряда смежных направлений, добавил он.
"Уверен, что и нынешний конгресс пройдет на самом высоком уровне, будет содействовать укреплению междисциплинарного сотрудничества и международного взаимодействия, изучению лучших практик национальных систем здравоохранения, эффективному внедрению достижений науки и новейших технологий", - заключил Путин.
Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Путин отметил вклад эндокринолога Дедова в развитие здравоохранения
12 февраля, 11:40
 
РоссияВладимир ПутинНаталья Мокрышева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала