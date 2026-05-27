Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман РФ с Курбан-байрамом, отметив, что этот праздник обращает верующих к истокам ислама, призывает к милосердию и благочестию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю мусульман России с Курбан-байрамом. Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию", - говорится в тексте телеграммы.
Глава государства отметил участие мусульманских организаций в общественной и культурной жизни России. Путин подчеркнул, что они уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, реализации социально значимых образовательных, благотворительных инициатив. Президент также отметил, что востребованная деятельность мусульман, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких заслуживает глубокой признательности.
"Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего", - заключил Путин.