Путин открыл самый большой супермаркет в мире — но не для людей

Судя по всему, на переполненном мировом рынке открылся новый остро востребованный магазин, где в одном месте продается нечто, что нужно абсолютно всем, хотя может называться по-разному.

Вчера в Москве открылся первый Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности Российской Федерации, куда были приглашены делегации из более чем 120 стран (в том числе неофициальные представители из 12 недружественных государств, активно выступающие за развитие конструктивных отношений с Россией ).

Кому-то может показаться, что организатор форума не совсем очевиден (Совбез России — сугубо внутренняя структура, решающая специфические задачи), а формат — слишком эклектичен. В программе мероприятия представлены разноплановые научные конференции, круглые столы, брифинги, презентации, двусторонние и многосторонние встречи, а также выставочные экспозиции. Действительно, тут и заседание комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности ( ОДКБ ), и многосторонние встречи в форматах БРИКС СНГ , Россия — АСЕАН, Россия — Центральная Азия , Россия — страны Сахеля , и всевозможные другие форматы активностей. Всего в рамках форума пройдут 40 двусторонних встреч по линии Совета безопасности России и еще 85 — по линии профильных ведомств. В форуме принимают участие более 30 российских министерств (!), ведомств и корпораций, включая правительства Москвы и Московской области , " Ростех ", " Росатом ", " Роскосмос ", Сбербанк и предприятия ОПК. На выставочных площадях продемонстрируют также целую россыпь экспонатов и решений — от сугубо военных до абсолютно гражданских.

Как подмечают эксперты и обозреватели, данное мероприятие удивительным образом комбинирует в себе несколько ипостасей. Во-первых, по масштабу представленности участников (более 70 процентов населения Земли ) и уровню обсуждаемых тем форум является новой альтернативой Мюнхенской конференции по безопасности, которая уже давно стухла. Во-вторых, форум представляет собой не только стратегически-политическое, но и экономическо-практическое мероприятие по образу и подобию ПМЭФ или Давоса с конкретными договорами и контрактами, но только в своей нише.

Интересно. А какая же это ниша, позвольте спросить?

Нужно вспомнить, что для России всегда было психологически тяжело обозначить вывеску на своей палатке на мировом рынке. Вокруг светятся всякие "Главный по технологическим инновациям", "Банковские услуги на любой вкус", "Углеводороды оптом и в розницу" и даже "Русофобия со скидкой", а мы немного стесняемся. Нефть и газ? Продовольствие? Логистика? "Тяжелые" научные исследования? Космос? Мирный и не очень атом? Интеллектуальный и человеческий потенциал? Стало понятно, что ни одна корзина все это и остальное вместить никогда не сможет.

Все изменилось после принятия в 2023 году Концепции внешней политики России, где был обозначен очень интересный и важный пассаж: "Россия выступает в качестве одного из суверенных центров мирового развития и выполняет исторически сложившуюся уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для мирного, поступательного развития человечества".

Если кто не понял, то это реклама.

Россия предлагает себя (и в этом нет совершенно ничего стыдного) заинтересованным партнерам как комплексный, единый, альтернативный источник стабильности и безопасности — от надежных поставок энергии (нефть, газ, атом) и продовольствия (зерно, удобрения) до военно-политического "зонтика" (оружие, ВТС).

Так совпало (а может, и нет), что на совсем недавно прошедшей II Международной конференции "Шлыковские чтения" при Совете по внешней и оборонной политике прозвучали тезисы, которые, по сути, объясняют, что Россия может дать миру здесь и сейчас.

Мир из эпохи относительной стабильности переходит в эпоху войн, которые устроены "совершенно иначе", чем раньше.

Рост международной напряженности, конкуренция за ресурсы и технологическое лидерство требуют нового разговора о государственной стратегии (принцип "раньше меня не трогали" больше не работает).

Сейчас устойчивость государства и общества проверяется на прочность сразу в нескольких измерениях.

Происходит резкая милитаризация всех стратегических ресурсов (защищать придется все).

Безопасность как состояние, гарантированное раз и навсегда, в современном мире уже не существует. Ее место занимает комплексное управление рисками (та самая управляющая компания).

И тут на сцену выходит президент Владимир Путин и в приветствии к участникам и гостям ПМЭФ-2026 прямым текстом говорит: "Сегодня, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы".

Цепочки были разорваны из-за кризиса на Ближнем Востоке — мы подставили свое надежное плечо всем, кто хотел, и они не прогадали. Миру грозит перенаселение и нехватка продовольствия — мы уже гарантируем продовольственную безопасность десяткам стран, и жалоб ни от кого нет, а очереди растут. Вас бомбят, хотят бомбить или вы хотите кого-то плохого побомбить? У нас самый большой опыт в ведении современной, высокотехнологичной войны и самые продвинутые игрушки, от которых трясет западный мир.