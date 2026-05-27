"ПСБ Благосостояние" перестроит продуктовую линейку

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Инвестиционное подразделение группы ПСБ "ПСБ Благосостояние" начало комплексное обновление продуктового портфеля инвестиционных продуктов, сообщает пресс-служба банка.

Теперь продуктовая линейка делится на отдельные кластеры продуктов в зависимости от интереса клиентов к инвестированию — от простых к сложным, сохраняя базовые фонды для тех, кто делает первые шаги на фондовом рынке.

Базовые открытые фонды:

· ОПИФ "Финансовая подушка" (фонд с низким риском);

· ОПИФ "ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный" (флагманский фонд облигаций с умеренным риском).

Линейка открытых фондов "Просто" – простые решения для инвестиций. Готовые портфели ценных бумаг с активным управлением:

· ОПИФ "Просто. Облигации" (готовый портфель облигаций);

· ОПИФ "Просто. Акции" (готовый портфель акций);

· ОПИФ "Просто. Баланс" (готовый комбинированный портфель из акций и облигаций).

Доверительное управление "Простое решение" – диверсифицированные по основным классам активов индивидуальные стратегии доверительного управления под уникальные запросы инвесторов:

· Всепогодные диверсифицированные индивидуальные стратегии доверительного управления, построенные с учетом результатов инвестиционного профилирования. Внутри – активно управляемые БПИФ под управлением управляющей компании ПСБ.

Специализированные фонды для опытных инвесторов – инвестиционные инструменты с заданной инвестиционной тематикой, которые могут быть приобретены дополнительно к существующему инвестиционному портфелю:

· ОПИФ "Мировой баланс" (облигационный фонд с механизмом управления валютным риском);

· ОПИФ "Перспективные вложения" (готовый портфель акций финансово устойчивых компаний с активным управлением);

· ОПИФ "Курс на восток" (фонд валютных облигаций);

· ОПИФ "Финансовый поток"* (фонд с выплатой дохода от вложений в ценные бумаги лидеров рынка);

· ОПИФ "Дивидендные акции"* (фонд с выплатой дохода от дивидендов крупнейших акционерных компаний России);

· ОПИФ "Недра России" (фонд с акциями добывающих компаний в составе);

· ОПИФ "Окно возможностей" (фонд акций, нацеленный на поиск инвестиционных перспектив с оптимальным соотношением риска и потенциальной доходности).

Изменения продуктовой линейки стали результатом исследования рынка и анализа поведения частных инвесторов. Согласно исследованию, проведенному управляющей компанией ПСБ, ключевыми запросами клиентов являются: надежность и простота инвестиционного продукта. Перестройка продуктовой линейки базируется на новой модели сегментации клиентов, ориентированной на уровень знаний, интерес к инвестированию и степень вовлеченности, а не только на размер активов инвесторов.

Обновленная линейка ПИФов охватывает весь спектр инвестиционных задач: от консервативных стратегий сохранения капитала, подходящих для начинающих участников рынка, до сбалансированных портфелей и специализированных продуктов, решающих конкретные инвестиционные задачи. Новый визуальный ряд для базовых фондов и продуктов линейки "Просто" в цифровых каналах позволит инвесторам легко ориентироваться в предложениях и точнее подбирать инструменты под стратегии. Понятная навигация сделает процесс управления активами более интуитивным и комфортным.

"Трансформация нашего позиционирования и подхода к структуре инвестиционных продуктов – это ответ на запрос клиентов, которые ценят качественный и понятный сервис. Наша цель – сделать путь инвестора от идеи до реализации максимально прозрачным, эффективным и быстрым. Мы перестраиваем логику взаимодействия с клиентами, чтобы подобрать оптимальный инструмент для любой финансовой цели клиента. Мы не делаем инвестиции простыми – мы делаем сложную работу незаметной для клиента", – подчеркнул старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев, его слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что подобная персонализация по знаниям инвестора, а не по размеру его капитала, предполагает комфортное для клиента постепенное "инвестиционное взросление": он не обязан сразу разбираться во всех тонкостях рынка, а может стартовать с простого продукта и плавно переходить к более сложным. Готовые портфели с активным управлением и консервативными стратегиями потенциально минимизируют риск потерь для новичков в сравнении с самостоятельным управлением. Продуктовая перестройка отвечает на все запросы клиентов от простых до сложных стратегий.

"Мы управляем капиталом крупных компаний и открыты для широкого круга инвесторов, предоставляя экспертизу больших денег", – говорит Жоголев.

Следующим этапом "ПСБ Благосостояние" планирует сфокусироваться на совершенствовании более сложных инвестиционных продуктов, ориентированных на профессиональных участников рынка, институциональных и частных инвесторов.

"ПСБ Благосостояние" – это комплексная экосистема инвестиционных продуктов и услуг для физических и юридических лиц – клиентов группы ПСБ. Она включает брокерское обслуживание, паевые инвестиционные фонды, механизмы инвестиций в драгоценные металлы, инструменты финансового планирования, инвестиционное консультирование и структурирование активов. УК ПСБ – "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" (ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ") – часть экосистемы "ПСБ Благосостояние". Управляющая компания ПСБ на рынке более 20 лет, у компании наивысший рейтинг надежности "А++" от Эксперт РА. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10.04.2007 выдана ФСФР России.

