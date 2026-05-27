Для девушки, сделавшей кальян на куличе, запросили более трех лет колонии

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил более трех лет колонии для Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на куличе и обвиненной в оскорблении чувств верующих, передает корреспондент РИА Новости из зала мирового судьи района Москвы Лефортово.
"Окончательно назначить Белоусовой 3 года и 2 месяца лишения свободы"", - заявил гособвинитель.
По делу об оскорблении чувств верующих прокурор попросил суд назначить подсудимой 6 месяцев, но, учитывая нарушение испытательного срока по прошлому приговору за хранение наркотиков, приговорить ее к реальному сроку.
Дело слушается в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку подсудимая признала вину и заключила досудебное соглашение.
В апреле Белоусова, находясь в баре на Сретенке в центре Москвы, сделала из кулича чашу для кальяна, свой перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Когда видео набрало большое количество репостов в Telegram, девушка удалила его и извинилась перед подписчиками. Уголовное дело возбуждено по статье об оскорблении чувств верующих.
Год назад в отношении Белоусовой возбуждали уголовное дело за незаконное хранение более пяти граммов мефедрона (по части 2 статьи 282.2 УК РФ). Тогда суд приговорил ее к трем годам условно с испытательным сроком три года.
14 апреля, 14:07