© ГУ МВД России по г. Москве Девушка из Саранска, сделавшая кальян на куличе

Для девушки, сделавшей кальян на куличе, запросили более трех лет колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокурор запросил более трех лет колонии для Ксении Белоусовой, обвиняемой в оскорблении чувств верующих.

Дело рассматривается в особом порядке без исследования доказательств, так как подсудимая признала вину и заключила досудебное соглашение.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил более трех лет колонии для Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на куличе и обвиненной в оскорблении чувств верующих, передает корреспондент РИА Новости из зала мирового судьи района Москвы Лефортово.

"Окончательно назначить Белоусовой 3 года и 2 месяца лишения свободы"", - заявил гособвинитель.

По делу об оскорблении чувств верующих прокурор попросил суд назначить подсудимой 6 месяцев, но, учитывая нарушение испытательного срока по прошлому приговору за хранение наркотиков, приговорить ее к реальному сроку.

Дело слушается в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку подсудимая признала вину и заключила досудебное соглашение.

В апреле Белоусова, находясь в баре на Сретенке в центре Москвы , сделала из кулича чашу для кальяна, свой перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Когда видео набрало большое количество репостов в Telegram, девушка удалила его и извинилась перед подписчиками. Уголовное дело возбуждено по статье об оскорблении чувств верующих.