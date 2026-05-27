Истребители НАТО стали системно сбивать украинские беспилотники, которые летят на северо-запад России через страны Прибалтики. Руководители Латвии, Литвы и Эстонии сопровождают этот процесс усиленными потоками антироссийской риторики. Лексика на грани ненормативной призвана замаскировать тот факт, что прибалты действуют в интересах России, чтобы сохранить себе безопасность. Москва добивалась от прибалтийских соседей, чтобы они сбивали дроны, которые летят на российские регионы, — и теперь соседи плачут, колются, но сбивают.

Первый случай поражения украинских дронов натовской ПВО правительство Латвии попыталось скрыть. И спустя несколько дней ушло в отставку под давлением возмущенной общественности: почему не защитили воздушное пространство республики? При этом запущенные Киевом по Псковской области беспилотники упали в Латвии не просто так: в ту ночь в небо были подняты американские и французские истребители. То есть латвийское небо от Украины все-таки защитили.

Другие прибалтийские столицы выучили урок и латвийскую ошибку не повторили. Президент Литвы Гитанас Науседа обещал избирателям, что небо над государством теперь неприкосновенно и любые летающие объекты (особенно с боевым зарядом) будут сбиваться. Затем румынские истребители сбили БПЛА в Эстонии. На сегодня установка сбивать украинские беспилотники в своем воздушном пространстве — национальный консенсус во всех прибалтийских республиках.

Прибалтика фактически защищает российское небо, охраняя свое. Москва ведь ясно дала понять: если вы не будете сбивать дроны, которые летят в нашу сторону, то мы признаем вас соагрессорами и начинаем военную операцию в вашем небе. Если вы не открывали Зеленскому небо, как утверждаете, и ВСУ, получается, вторгаются в ваше воздушное пространство — сбивайте.

И прибалты сбивают.

Такое вот приграничное сотрудничество, разумеется, претит до отвращения русофобским по своей природе политическим режимам Прибалтики. Чтобы как-то оправдаться за действия в интересах России хотя бы в глазах самих себя, местные политики пытаются компенсировать их повышением русофобской риторики до такого градуса, что скоро из носика пар пойдет. Глава МИД Литвы, например, повадился каждую неделю предлагать союзникам по НАТО захватить Калининград.

Виновной во вторжении украинцев в Прибалтику назначена, конечно, Россия. Ну а кто еще? Местные власти за неимением лучшего взяли на вооружение легенду ЦИПСО, что, мол, украинские дроны отклоняются от курса и попадают в Прибалтику из-за работы российской системы радиоэлектронной борьбы. У Вильнюса, Риги и Таллина столь богатый опыт отмены неугодной истории, что они решили вдобавок отменить географию. У них теперь своя галлюциногенная карта Европы, по которой БПЛА могут попадать с Украины сразу в Псковскую область, не пролетая по пути через страны Прибалтики.

Президент Литвы, комментируя новую реальность в регионе, выдал бредовую в своей противоречивости речь. Нытье и жалобы на Россию, которая угрожает и обижает, сочетались в ней с обещанием делать то, чего она требует. Гитанас Науседа заявил, что НАТО Литву защищает и защитит, поэтому литовцы никого не боятся и не позволят России себя запугать, так что нечего шантажировать нас голословными обвинениями, что мы открыли ВСУ свое небо. Никому мы ничего не открывали и никогда не позволим кому-либо использовать литовское небо для военных операций против третьих стран, поэтому любые дроны, залетающие в наше воздушное пространство, будем сбивать.

Собственно, только это от него и требовалось. А лирика про нехорошую Россию — белый шум. Какое России дело, что о ней думает Гитанас Науседа? У нашей страны есть стратегическая задача: создать зону безопасности на своих западных границах. В отношениях с Прибалтийскими странами главное средство для решения этой задачи — неотвратимость наказания для соседей за переход от слов к делу и создание реальных угроз жизни и здоровью российских граждан.

Отвечать прибалтийским политикам собачьим лаем на собачий лай нецелесообразно. Лучший ответ министру иностранных дел Литвы, мечтающему захватить Калининград, — военные учения в Белоруссии с отработкой применения ядерного оружия.

Литва четыре года назад уже попыталась заблокировать транзит в Калининградскую область — он попал в очередной пакет санкций ЕС. Быстро вернула все на место, как только Россия отказалась читать какие-то там пакеты и сразу поставила вопрос об угрозе своей территориальной целостности и соответствующем военном ответе.