Польша получила контракт на производство двигателей для Patriot PAC-3 - РИА Новости, 27.05.2026
15:45 27.05.2026
Польша получила контракт на производство двигателей для Patriot PAC-3

Польша получила контракт на производство двигателей для ракет Patriot PAC-3

© AP Photo / Shizuo KambayashiРакетная установка PAC-3 Patriot
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • L3Harris Technologies заключила соглашение с польским государственным заводом Wojskowe Zaklady Elektroniczne (WZE) о производстве двигателей для зенитных ракет Patriot PAC-3.
  • Производство будет развернуто на новом заводе в Зеленке, а польские специалисты прошли обучение на производственном объекте L3Harris в американском Камдене, штат Арканзас.
ВАРШАВА, 27 мая - РИА Новости. Американский оборонный подрядчик L3Harris Technologies заключил соглашение с польским государственным заводом Wojskowe Zaklady Elektroniczne (WZE) о производстве двигателей для зенитных ракет Patriot PAC-3, сообщили компании в совместном заявлении.
"L3Harris Technologies заключила с польской государственной оборонной компанией WZE контракт на производство двигателей управления для ракет Patriot PAC-3 сухопутных войск армии США", - говорится в заявлении.
Производство развернут на новом заводе в Зеленке. Польские специалисты прошли обучение на производственном объекте L3Harris в американском Камдене, штат Арканзас.
Варшава добивается более глубокой интеграции в американский оборонно-промышленный комплекс. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщал во вторник, что Госдепартамент США дал предварительное согласие на производство в Польше полного цикла ракет Patriot.
