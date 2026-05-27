Польша получила контракт на производство двигателей для Patriot PAC-3

ВАРШАВА, 27 мая - РИА Новости. Американский оборонный подрядчик L3Harris Technologies заключил соглашение с польским государственным заводом Wojskowe Zaklady Elektroniczne (WZE) о производстве двигателей для зенитных ракет Patriot PAC-3, сообщили компании в совместном заявлении.
"L3Harris Technologies заключила с польской государственной оборонной компанией WZE контракт на производство двигателей управления для ракет Patriot PAC-3 сухопутных войск армии США", - говорится в заявлении.
Производство развернут на новом заводе в Зеленке. Польские специалисты прошли обучение на производственном объекте L3Harris в американском Камдене, штат Арканзас.
Варшава добивается более глубокой интеграции в американский оборонно-промышленный комплекс. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщал во вторник, что Госдепартамент США дал предварительное согласие на производство в Польше полного цикла ракет Patriot.