"Оно вас достанет". В Польше испугались решения Путина по Украине - РИА Новости, 27.05.2026
14:34 27.05.2026
"Оно вас достанет". В Польше испугались решения Путина по Украине

Генерал Козей: удар "Орешника" был посланием Путина для НАТО и Европы

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генерал и бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей заявил, что Владимир Путин послал сигнал НАТО и европейским странам ударом «Орешником» по Украине.
  • Козей подчеркнул, что у украинцев и европейцев нет средств противостояния такому виду вооружений.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин послал сигнал Североатлантическому альянсу и европейским странам ударом "Орешником" по Украине, заявил генерал и бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей.
"Испытывая "Орешник" на Украине, Путин говорит Европе и НАТО: "Берегитесь, у нас есть почти совершенное и частично гиперзвуковое оружие, которое вас достанет", — утверждает он.
Козей подчеркнул, что у украинцев и европейцев, нет средств противостояния такому виду вооружений.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
