Рейтинг@Mail.ru
В Омской области подростка заподозрили в поджоге релейного шкафа - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 27.05.2026
В Омской области подростка заподозрили в поджоге релейного шкафа

Под Омском подростка заподозрили в поджоге релейного шкафа за вознаграждение

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток поджег релейный шкаф на железной дороге в Омской области по заданию куратора из интернета за вознаграждение.
  • Подростка обвинили в диверсии и поместили под домашний арест.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подросток по заданию от куратора в интернете за вознаграждение поджег релейный шкаф на железной дороге в Омской области, его обвинили в диверсии и поместили под домашний арест, сообщает СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении ... подростка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия)... Судом по ходатайству следователя несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
По версии следствия, 20 мая подросток, находясь на участке ж/д станций Любинская-Драгунская Западно-Сибирской железной дороги в Омской области, выполняя за вознаграждение задание, полученное от куратора в интернете, поджег релейный шкаф, в результате объект транспортной инфраструктуры полностью уничтожен.
"СК России призывает несовершеннолетних и их законных представителей обратить внимание на то, что спецслужбы иностранных государств продолжают активную вербовку молодых людей через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в незаконной деятельности. Злоупотребляя наивностью подростков, они склоняют жертв к совершению особо тяжких преступлений", - добавляется в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Под Новосибирском подросток по заданию кураторов поджег полицейские машины
22 мая, 08:43
 
ПроисшествияРоссияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала