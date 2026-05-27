В Омской области подростка заподозрили в поджоге релейного шкафа

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подросток по заданию от куратора в интернете за вознаграждение поджег релейный шкаф на железной дороге в Омской области, его обвинили в диверсии и поместили под домашний арест, сообщает СК РФ.
По версии следствия, 20 мая подросток, находясь на участке ж/д станций Любинская-Драгунская Западно-Сибирской железной дороги в Омской области, выполняя за вознаграждение задание, полученное от куратора в интернете, поджег релейный шкаф, в результате объект транспортной инфраструктуры полностью уничтожен.
"СК России призывает несовершеннолетних и их законных представителей обратить внимание на то, что спецслужбы иностранных государств продолжают активную вербовку молодых людей через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в незаконной деятельности. Злоупотребляя наивностью подростков, они склоняют жертв к совершению особо тяжких преступлений", - добавляется в сообщении.