18:46 27.05.2026
В Кремле ответили на обвинения в использовании темы членства Армении в ЕАЭС

Песков: Россия не использует тему членства Армении в ЕАЭС в связи с выборами

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков не согласен с утверждениями о том, что тема членства Армении в ЕАЭС используется Москвой в связи с выборами в Армении.
  • Песков подчеркнул, что Армения самостоятельно приняла закон об ориентации на ЕС, и отметил, что возможные выгоды от членства в ЕАЭС являются двусторонними.
АСТАНА, 27 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически не согласен с утверждениями, будто тема членства Армении в ЕАЭС используется Москвой в связи с выборами в этой стране.
"Нет", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
"Это не мы же приняли закон в Армении... Это Армения приняла закон, что они ориентируются на ЕС. То есть это не только декларация. При чем здесь мы?.. Мы слишком большие, чтобы быть "при чем", - подчеркнул он.
Говоря о возможных взаимных выгодах от членства в ЕАЭС для Москвы и Еревана, Песков отметил, что "это дорога с двусторонним движением".
АрменияМоскваРоссияДмитрий ПесковЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
