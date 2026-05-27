ЕС имитирует желание переговоров с Россией, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз имитирует желание переговоров с Россией по украинскому вопросу.
- По его словам, действия Евросоюза направлены на то, чтобы Украина продолжала воевать и не договаривалась ни с кем.
АСТАНА, 27 мая - РИА Новости. Евросоюз имитирует желание переговоров с РФ по украинскому вопросу, тогда как в реальности лишь подталкивает Киев воевать дальше, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эти обсуждения о переговорах - это такая квазисхоластика. А действия направлены только на то, чтобы дальше давить, чтобы те (Украина - ред.) воевали и ни с кем не договаривались. Вот реальность", - заявил он.