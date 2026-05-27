Рейтинг@Mail.ru
Песков указал на разницу в подходах России и США к поставкам газа партнерам - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 27.05.2026 (обновлено: 15:16 27.05.2026)
Песков указал на разницу в подходах России и США к поставкам газа партнерам

Песков заявил о разнице в подходах РФ и США к поставкам газа партнерам

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков указал на разницу в подходах России и США к поставкам газа партнерам.
  • Льготная цена на газ для Армении предоставляется за счет России, это помощь братской стране, отметил Песков.
  • Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что пересмотр ранее достигнутых договоренностей между Россией и Арменией может произойти в любой момент.
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о льготных ценах на газ для Армении, указал на разницу в подходах России и США к поставкам газа партнерам.
Отвечая на вопрос журналистов о цене на газ для Армении, он отметил, что льгота всегда предоставляется за чей-то счет - и льгота на поставки газа для Армении идет за счет России, это российская помощь братской стране.
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
СМИ: Россия рассматривает вариант денонсации соглашения с Арменией о газе
Вчера, 00:18
"Это страна братская, она была и останется братской, но это за наш счет. Тоже нужно называть вещи своими именами - это наша помощь Армении. Вот, например, европейцам сейчас, когда продают газ по 500-700 долларов, европейцам никто не помогает за свой счет, американцы помогают европейцам за их счет - за большие деньги", - сказал Песков.
Как считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, Армения уже сделала достаточное количество недружественных шагов в отношении России. Однако, по словам депутата, все льготы, которые предоставляет Москва, направлены в первую очередь на поддержку народа Армении.
"Как сказал президент России Владимир Путин премьер-министру Николу Пашиняну, на двух стульях сидеть не удастся. В принципе, пересмотр ранее достигнутых договоренностей может произойти в любой момент", - такое мнение высказал Чепа в беседе с "Лентой.ру".
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Пашинян назвал подорожание российского газа для Армении невозможным
22 мая, 08:20
 
ЭкономикаАрменияРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала