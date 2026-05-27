МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о льготных ценах на газ для Армении, указал на разницу в подходах России и США к поставкам газа партнерам.
"Это страна братская, она была и останется братской, но это за наш счет. Тоже нужно называть вещи своими именами - это наша помощь Армении. Вот, например, европейцам сейчас, когда продают газ по 500-700 долларов, европейцам никто не помогает за свой счет, американцы помогают европейцам за их счет - за большие деньги", - сказал Песков.
Как считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, Армения уже сделала достаточное количество недружественных шагов в отношении России. Однако, по словам депутата, все льготы, которые предоставляет Москва, направлены в первую очередь на поддержку народа Армении.
"Как сказал президент России Владимир Путин премьер-министру Николу Пашиняну, на двух стульях сидеть не удастся. В принципе, пересмотр ранее достигнутых договоренностей может произойти в любой момент", - такое мнение высказал Чепа в беседе с "Лентой.ру".