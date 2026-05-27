Рейтинг@Mail.ru
Членство в ЕС для многих стран остается несбывающейся мечтой, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 27.05.2026
Членство в ЕС для многих стран остается несбывающейся мечтой, заявил Песков

Песков напомнил, что членство в ЕС для многих остается несбывающейся мечтой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что членство в ЕС для многих стран остается несбывающейся мечтой.
  • Он обратил внимание на многолетний опыт Турции, которая безуспешно пытается вступить в Евросоюз.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Членство в ЕС для многих стран остается несбывающейся мечтой, пример Турции это подтверждает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Членство в ЕС для многих государств становится такой несбывающейся мечтой. Хотя тоже всегда нужно задаваться вопросом, мечта ли ли это, обсудить, что и какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении", - сказал он журналистам, комментируя планы Армении вступить в Евросоюз.
Представитель Кремля обратил внимание на опыт Турции в вопросе членства в ЕС.
"Членство в ЕС, это же такая вещь: с одной стороны, всем государствам кажется, что это рядом. Я по Турции очень хорошо знаю. Турция уже много десятилетий (пытается вступить в ЕС - ред.), вот эту морковку перед Турцией держат - и она никак не приближается. Вроде вот-вот - и ничего не происходит", - добавил Песков.
Флаги стран — участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Подсчитано, чем обернется для Армении выход из ЕАЭС
Вчера, 06:03
 
В миреТурцияРоссияАрменияДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала