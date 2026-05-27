Членство в ЕС для многих стран остается несбывающейся мечтой, заявил Песков

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Членство в ЕС для многих стран остается несбывающейся мечтой, пример Турции это подтверждает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Членство в ЕС, это же такая вещь: с одной стороны, всем государствам кажется, что это рядом. Я по Турции очень хорошо знаю. Турция уже много десятилетий (пытается вступить в ЕС - ред.), вот эту морковку перед Турцией держат - и она никак не приближается. Вроде вот-вот - и ничего не происходит", - добавил Песков.