В России обновился перечень параллельного импорта товаров
00:32 27.05.2026 (обновлено: 00:43 27.05.2026)
В России обновился перечень параллельного импорта товаров

В РФ заработал обновленный перечень разрешенных к параллельному импорту товаров

Министерство промышленности и торговли РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обновленный перечень товаров, разрешенных к доставке на территорию России по механизму параллельного импорта, официально вступил в силу, из него пропали некоторые товары, включая электробритвы Braun и средства для ухода за полостью рта Biorepair.
  • Из перечня также исчезли японские краски для принтеров Ricoh, материалы для лепки Spin Master, а также ряд нишевых парфюмерных брендов, основными критериями для исключения товаров стали локализованное в России производство или наличие аналогов в стране.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Обновленный перечень товаров, разрешенных к ввозу в Россию через параллельный импорт, вступил в силу. Из него исчез целый ряд позиций, включая определенные марки ноутбуков, компьютеров и серверов.
Минпромторг России выпустил приказ с изменениями в перечне параллельного импорта в ноябре прошлого года. В ведомстве поясняли, что исчезновения из списка параллельного импорта определенных товаров не окажет влияния на ассортимент этой продукции на российском внутреннем рынке.
Из списка, в частности, исчезли японские краски для принтеров Ricoh, материалы для лепки Spin Master и некоторые нишевые парфюмерные бренды, такие как Juliette has a Gun, Filippo Sorcinelli, MEMO Paris, Vilhelm Parfumerie, Xerjoff и другие.
Минпромторг называл основными причинами исключения товаров из параллельного импорта локализацию производства в России или наличие аналогов в стране. Ведомство подчеркивало, что регулярно проверяет список параллельного импорта и исключает как отдельные товарные знаки, так и целые группы товаров.

Механизм параллельного импорта был инициирован в 2022 году после ухода с российского рынка некоторых зарубежных брендов и компаний. Он позволяет ввозить товары без согласия производителя. В этом году мера была продлена, однако Минпромторг России продолжает сокращать число брендов в перечне параллельного импорта.
В конце апреля статс-секретарь и замглавы Минпромторга Роман Чекушов сообщил, что ведомство обновило список параллельного импорта. Теперь он включает ссылки на конкретные реестровые записи в Роспатенте, что позволит детально отслеживать механизм по товарным знакам.
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
