США составили новый список целей в Иране, сообщают СМИ
08:54 27.05.2026 (обновлено: 08:58 27.05.2026)
США составили новый список целей в Иране, сообщают СМИ

NBC: Пентагон разработал список дополнительных сложных целей в Иране

Пентагон. Архивное фото
  • Пентагон разработал список дополнительных целей в Иране на случай возобновления атак.
  • Новые цели могут быть сложнее для обнаружения и поражения.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пентагон разработал список дополнительных целей в Иране на случай, если американский лидер Дональд Трамп решит возобновить атаки против исламской республики, однако они могут представлять более сложную задачу для обнаружения и поражения, сообщает телеканал NBCсо ссылкой на американских чиновников и экспертов по нацбезопасности.
"Пентагон разработал список дополнительных целей на случай, если президент (Трамп - ред.) решит возобновить боевые действия (против Ирана - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.
Однако, как отметили источники, эти цели могут представлять более трудную задачу для нанесения ударов, так как их гораздо сложнее обнаружить.
Ранее Трамп заявил, что переговоры США и Ирана идут успешно.
В миреИранСШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
