Патрушев оценил динамику экспорта агропродукции - РИА Новости, 27.05.2026
11:54 27.05.2026
Патрушев оценил динамику экспорта агропродукции

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Динамика экспорта продукции агропромышленного комплекса в этом году лучше, чем годом ранее, выручка выросла почти на четверть.
  • В этом сельхозсезоне Россия направит за рубеж 60 миллионов тонн зерновых.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Динамика экспорта продукции агропромышленного комплекса в этом году лучше, чем годом ранее, выручка уже выросла почти на четверть, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента России Владимира Путина.
"Мы в целом о мировой продовольственной безопасности заботимся, поставляем нашу продукцию зарубежным партнерам. На текущий момент динамика лучше, чем годом ранее. И экспортная выручка почти на четверть превышает уровень аналогичного периода 2025 года. В физическом весе показатели также растут, причем достаточно заметно", - сказал вице-премьер.
Патрушев добавил, что в этом сельхозсезоне Россия направит за рубеж 60 миллионов тонн зерновых. "Это достаточно достойный результат", - подчеркнул он.
ЭкономикаРоссияДмитрий ПатрушевВладимир Путин
 
 
