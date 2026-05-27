Патрушев оценил динамику экспорта агропродукции

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Динамика экспорта продукции агропромышленного комплекса в этом году лучше, чем годом ранее, выручка уже выросла почти на четверть, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента России Владимира Путина.

"Мы в целом о мировой продовольственной безопасности заботимся, поставляем нашу продукцию зарубежным партнерам. На текущий момент динамика лучше, чем годом ранее. И экспортная выручка почти на четверть превышает уровень аналогичного периода 2025 года. В физическом весе показатели также растут, причем достаточно заметно", - сказал вице-премьер.