Патрушев рассказал о ситуации с распространением заболеваний животных

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В начале года в ряде российских регионов были проблемы с распространением заболеваний животных, однако сейчас ситуацию удалось стабилизировать, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента России Владимира Путина.

"В начале 2026 года в ряде регионов были проблемы, связанные с распространением заболеваний животных, но тем не менее сейчас ситуацию удалось стабилизировать", - сообщил он.

По словам вице-премьера, динамика производства в животноводстве соответствует уровню прошлого года. То же самое касается выпуска готовой продукции.