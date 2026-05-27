Патрушев рассказал о ситуации с распространением заболеваний животных - РИА Новости, 27.05.2026
11:51 27.05.2026 (обновлено: 11:52 27.05.2026)
Патрушев рассказал о ситуации с распространением заболеваний животных

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В начале 2026 года в нескольких российских регионах были проблемы с распространением заболеваний животных, но ситуацию удалось стабилизировать, сообщил Дмитрий Патрушев.
  • Динамика производства в животноводстве и выпуск готовой продукции соответствуют уровню прошлого года, внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В начале года в ряде российских регионов были проблемы с распространением заболеваний животных, однако сейчас ситуацию удалось стабилизировать, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента России Владимира Путина.
"В начале 2026 года в ряде регионов были проблемы, связанные с распространением заболеваний животных, но тем не менее сейчас ситуацию удалось стабилизировать", - сообщил он.
По словам вице-премьера, динамика производства в животноводстве соответствует уровню прошлого года. То же самое касается выпуска готовой продукции.
Он отметил, что внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием.
