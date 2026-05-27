Патрушев рассказал о состоянии озимых посевов в России

11:47 27.05.2026 (обновлено: 11:49 27.05.2026)
Патрушев: в нормальном состоянии в России осталось 97% озимых посевов

Обработка озимых культур от вредителей на одном из полей в Запорожской области. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России в нормальном состоянии сохранилось 97% озимых посевов, что является хорошей базой под урожай 2026 года, сообщил Дмитрий Патрушев.
  • Озимый клин в 2025 году составил 20 миллионов гектаров.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В России в нормальном состоянии сохранилось 97% озимых посевов, что является хорошей базой под урожай 2026 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента России Владимира Путина.
"Озимый клин в 2025 году составил 20 миллионов гектаров. В нормальном состоянии сохранилось 97% посевов, это хорошая база под урожай 2026 года", - сказал Патрушев.
По его словам, отрасль работает стабильно. Общая площадь посевной кампании по планам в 2026 году должна составить 83 миллиона гектаров.
