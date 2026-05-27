Патрушев рассказал о состоянии озимых посевов в России

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В России в нормальном состоянии сохранилось 97% озимых посевов, что является хорошей базой под урожай 2026 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента России Владимира Путина.