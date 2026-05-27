Решать вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС будут сами жители, заявил Пашинян
13:43 27.05.2026 (обновлено: 14:21 27.05.2026)
Решать вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС будут сами жители, заявил Пашинян

Пашинян: граждане Армении решат, будет страна в ЕС или ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
  • Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вопрос о нахождении Армении в ЕС или ЕАЭС будут решать жители страны.
  • Он подчеркнул, что его задача — обеспечить гражданам Армении альтернативу, и сейчас она у них есть.
ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что решать вопрос о нахождении страны в ЕС или ЕАЭС будет не он, а жители Армении.
"Я говорю, что у народа Армении должна быть альтернатива: быть в составе ЕАЭС или быть в составе Европейского союза. Это не я буду решать. Это решат граждане Армении", - заявил Пашинян в ходе предвыборной встречи с избирателями.
По словам премьера, он всего лишь хочет, чтобы у народа была альтернатива.
"Моя задача в том, чтобы у вас была альтернатива, и она у вас есть. И я хочу сказать, те наши партнеры, которые отвечают на это угрозой, пусть даже скрытой, они действуют против самих себя, потому что они, наоборот, должны сделать предложение народу Армении, сказать: "Мы сделаем это хорошее дело, то хорошее дело". А они говорят обратное: "Мы сделаем это плохое, то плохое", - заявил Пашинян.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.
Президент РФ Владимир Путин заявил 9 мая, что Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Как заявлял зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.
