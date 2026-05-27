Пашинян призвал соотечественников не бояться высоких цен на сырье - РИА Новости, 27.05.2026
13:16 27.05.2026
Пашинян призвал соотечественников не бояться высоких цен на сырье

Пашинян призвал армян не бояться высоких цен на сырье на фоне проблем с ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армянский премьер-министр Никол Пашинян призвал соотечественников не бояться высоких цен на сырье.
  • Он заявил, что Армения становится "перекрестком мира" и будет страной с большим благосостоянием.
ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян призвал соотечественников не бояться высоких цен на сырье на фоне проблем Еревана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), так как, по его словам, у Армении будет много денег.
"Нелогично угрожать Армении, скажем, высокими ценами ( на сырье - ред.), потому что на эту угрозу есть ответ: у нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось нам дорогим. Сегодня Армения становится перекрестком мира, а это означает, что Армения будет страной не тысяч или миллионов, а миллиардов и триллионов", - сказал Пашинян на встрече с избирателями.
Он также заявил что Армения сегодня - государство, которое способно само построить свое благосостояние. "Мы сегодня та страна, у которой есть военно-промышленный комплекс и которая продает оружие развитым странам", - заявил Пашинян.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.
Президент РФ Владимир Путин заявил 9 мая, что Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Как заявлял зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.
В миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянВаагн ХачатурянВладимир ПутинЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
