ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян призвал соотечественников не бояться высоких цен на сырье на фоне проблем Еревана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), так как, по его словам, у Армении будет много денег.

Он также заявил что Армения сегодня - государство, которое способно само построить свое благосостояние. "Мы сегодня та страна, у которой есть военно-промышленный комплекс и которая продает оружие развитым странам", - заявил Пашинян.