Эксперт назвал признаки надежного пароля

Краткий пересказ от РИА ИИ Нейросети эффективно взламывают предсказуемые пароли, содержащие слова, популярные сочетания, даты рождения и шаблоны типа Qwerty123 или Password2024.

Надежный пароль должен быть длинным и не иметь смысловой нагрузки, символы, цифры и регистр в нем распределяются по всей длине без привычной логики.

Многофакторная аутентификация снижает риски взлома профиля, так как требует подтверждения входа через отдельный канал.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Популярные сочетания, даты рождения и шаблоны делают пароли предсказуемыми, надежный вариант не должен иметь смысловой нагрузки, рассказал старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

По словам эксперта, нейросети анализируют типичные паттерны поведения пользователей, выявляют частотные комбинации и сокращают время подбора. Однако, как рассказал Рыбников, они эффективны именно против предсказуемых паролей - слов, популярных сочетаний, дат рождения, шаблонов типа Qwerty123 или Password2024. Как подчеркнул специалист, надежный пароль не должен иметь смысловой нагрузки и подчиняться привычной логике.

"Ключевым параметром здесь становится длина: при увеличении количества символов экспоненциально растет количество возможных комбинаций, что делает перебор экономически и технически нецелесообразным для мошенников", - сказал Рыбников в беседе с "Лентой.ру"

Он отметил, что эффективен подход, по которому символы, цифры и регистр распределяются по всей длине пароля. Также рекомендуется использовать случайные фразы без смысловой связи между словами, частично "разрывая" структуру символами и регистрами.

Подчеркивается, что попытки "усложнить" пароль, заменив буквы на похожие символы, например P@ssw0rd, не являются эффективными, поскольку современные алгоритмы учитывают такие вариации. Кроме того, не работает добавление стандартных окончаний вроде года или восклицательного знака - такие шаблоны обрабатываются в первую очередь.

"Важную роль играет уникальность. Даже сложный пароль теряет свою защитную функцию, если используется на нескольких сервисах. Утечка данных на одном ресурсе автоматически ставит под угрозу другие учетные записи. Именно поэтому атаки часто строятся не на прямом взломе, а на использовании уже скомпрометированных данных, что значительно упрощает доступ", - предупредил Рыбников.