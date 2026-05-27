Володин поручил депутатам взять на контроль ситуацию с летним отдыхом детей

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на депутатский контроль ситуацию с летним детским отдыхом, сообщается на сайте палаты парламента.
В публикации отмечается, что на существующую проблему на пленарном заседании обратила внимание глава думского по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Подчеркивается, что Володин напомнил, что, по данным министерств и ведомств, на сегодняшний день в России числится порядка 40 тысяч учреждений для летнего детского отдыха, однако 78% из них - пришкольные лагеря.
"А если говорить о детских оздоровительных лагерях, их всего немногим более двух тысяч, составляют они 5,5% от общего количества. Коллеги, поддержим - взять на депутатский контроль ситуацию, связанную с детским оздоровительным отдыхом", - сказал председатель ГД, слова которого приводятся на сайте.
Он также напомнил о важности летнего оздоровления для детей, подчеркнув, что доступность детского отдыха решит и другие вопросы, например "связанный с засильем и влиянием гаджетов". По словам Володина, выход из ситуации - не в запретах, а в альтернативах.
"Тот, кто хочет заниматься популизмом, запрещать, - это не лучший путь. Нам с вами надо предлагать альтернативу", - добавил председатель Госдумы.